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Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sivas merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 6'sı daha tutuklandı.

Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Y, B.T, M.Ş, K.Ö, S.A. ve E.K. tutuklandı, C.K, İ.Y, İ.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.
Sivas merkezli Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, bu parayı örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı zanlılara yönelik 12 Ocak'ta başlatılan operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı.
Firari 3 zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
AA
 
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