SİVAS'TA ATLI ULAŞIM DÖNEMİ

Sivaslı Kazım Tekin, kentte ulaşımını atla sağlamaya başladı. Sivas’ın caddelerinde dört nala giden atlıyı ilk kez görenler şaşkınlık yaşadı. Şehir merkezindeki görüntüler kiminde merak uyandırırken bazı vatandaşları da geçmişe götürdü. Sivas’ın caddelerinde atla gezinen 25 yaşındaki Kazım Tekin, her geçen gün çekilmez hale gelen trafik çilesi, artan vergiler ve akaryakıt giderlerinden dolayı çareyi atlı ulaşımda bulduğunu belirtti. Tekin, kendisini trafikte ilk kez görenlerin fotoğraf çektiğini belirtti.





"Vergi, mazot derdi yok"

Tekin, "Besicilik yapıyoruz. Hayvanlarımız var. Bu benim şahsıma ait. Haftada birkaç kez şehirde işim oluyor, işlerimi halletmek için atımla geliyorum. Algısı yok vergisi yok. Mazot derdi yok. Geziyorum öyle. Görenler şaşırıyor. İnsanlar hayvanları çok seviyor. Bu bir Arap atı, Arap atları çocukları çok sever. Çocuklara karşı bir sevinçleri var. Çocuklar aileleri ile birlikte fotoğraf çektiriyorlar. At iki yıldır bende. Genelde dağlarda geziyorum. Ama farklılık olsun diye de Sivas merkezde caddelerde geziyorum. Arabalardan korkmuyor. Polisler bir şey demiyor. İnsanlar iyi karşılıyor" dedi.





Diriliş Ertuğrul’u hatırlattı

Vatandaşlar ile Sivas caddelerinde atlıların artık tarih olduğunu, ancak günümüzde karşılarına çıkan atlının kendilerine, "Diriliş Ertuğrul" dizisini hatırlattığını ifade edip, "Atları daha çok köylerde görüyorduk. Şehirde görünce unuttuğumuz atları yeniden hatırladık. Geçmişe döndük. Bize Diriliş Ertuğrul dizisini hatırlattı" dedi.



