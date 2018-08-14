Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. 

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Suşehri'nden Zara istikametine gitmekte olan Mehmet C. (54) idaresindeki 34 YC 1084 plakalı otomobil Koyulhisar ilçesi Değirmentaş köyü Karabayır mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şaziye C. (53), Hiranur C. (10), Tülay A. (40), İrem. (16), Beyzanur A. (11) ve Tuğba A. (3) yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriSivasKoyulhisarYaraKazaYaralanma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.