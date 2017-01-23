Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Sivas'ta özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin katılımıyla dün akşam Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik uyuşturucu bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda polis ekipleri O. Y.,İ.Y.,A.Ç.,R.Ç.,B.G.,B.G.,H.H.T, M.D.,A.T.ve S.G. adlı 10 şahsı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İHA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140