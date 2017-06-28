SİVASLI AİLENİN HAYATINI DEĞİŞTİREN TAVUKLAR

İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan Karayakup köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nurhan Doğan (37), iki adet tavuk aldı. Tavukların yeşil yumurta verdiğini fark eden Doğan yumurtayı araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmalarda yumurtanın vitamin değerinin çok yüksek olduğunu öğrenen ev hanımı Doğan yumurtadan üretmeye başladı. Zamanla şehir dışına da satış yapmaya başlayan Doğan şimdi taleplere yetişemiyor.



İki tavuk ile üretime başlatığını ifade eden Nurhan Doğan,"Yeşil yumurtlayan tavuklara 2-3 tavuk olarak başladım şu anda bunlara vitamin değeri yüksek diye çok talep var. İsteyen de çok ben de elimden geldiği kadar çoğaltmaya çalışıyorum. İnşallah da daha ilerleteceğim. Yeşil yumurtlayan tavukları çoğaltacağım yan tarafa bir kümes daha yapacağız tavukların sayısını 100'e kadar çıkartmak istiyoruz" dedi.



İHA