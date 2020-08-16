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Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Kazada Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan S.D(46) yönetimindeki 35 DKN 58 plakalı Toyota marka otomobille karşı yönden gelmekte olan S.Y. (24) yönetimindeki 23 DY 203 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan E.H.D.(9) B.A.(24) yaralandı. Dört yaralı ambulanslar ise Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan S.D. ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi. Diğer üç yaralı Gürün’de yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 

İHA

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