Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Soğuğa Karşı Sokakta Yorganla Dolaştılar

Sivas'ta soğuk havaların kendini gittikçe hissettirmesi üzerine gençler sokağa yorgan ve battaniye ile çıktı. O anlara ait yapılan paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Belediye Başkanı Sami Aydın da gençlere çay davetinde bulundu.

Soğuğa Karşı Sokakta Yorganla Dolaştılar

Kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, önceki günden itibaren düşüş yaşadı. Dün gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Soğuk havanın kendini iyiden iye hissettirmesinin ardından ise gençler soğuğa karşı battaniye ve yorganla önlem aldı. Atatürk Caddesi üzerinde, havanın soğumasıyla birlikte yorgan ve battaniyeye sarılarak dolaşan 3 gencin fotoğrafı paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak gençlere çay davetinde bulundu.


İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriSivasSoğuk HavalarSami AydınYorganSosyal Medya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.