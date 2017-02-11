Sorgun’da “Girişimcilik Kursu” açılacak

Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü ve Sorgun TSO işbirliğinde, 25 kişiye yönelik olarak “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Düzenlenen imza protokolünde açıklamalarda bulunan Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “İŞKUR İl Müdürlüğü ve odamız işbirliğiyle 1-4 Mart 2017 tarihleri arasında 32 saat olarak düzenlenecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin tüm girişimci adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak; bölgemiz girişimci adaylarına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Girişimcilik eğitimiyle başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılmasını amaçlamaktayız. Verilecek eğitimler ile vasıflı ve nitelikli iş gücü talebini karşılamayı hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdür Vekili Zarife Özer ise katılımcılara ücret verildiğini bu noktada katılımcıların devamsızlık yapmaması gerektiğini kaydetti. Seçmelerin eğitim programından bir hafta önce yapılacağına değinen Özer, “İş ve meslek danışmanlarımızın katılacağı programda işsiz olan katılımcılara ücret de verilecek” dedi.

İHA

