Şuğul Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Şuğul Kanyonu, bozkırın ortasında, yüksek kayalıkların arasından süzülen mavi suyu ve suyun aktığı güzergahta oluşturduğu bitki örtüsünden oluşan yeşil hat ile görenleri büyülüyor. Anadolu’da ki keşfedilmemiş güzelliklerden birisi olan Şuğul Kanyonu son yıllarda adından söz ettirse de keşfedilip ülke turizmine kazandırılmayı bekliyor.







Gürün Tohması da denilen Gövdeli Dağından kaynaklanan ırmağın aktığı etrafı dik kayalarla çevrili dar vadi görsel güzelliğinin yanında birçok balık ve kuş türünü de içinde barındırıyor.







İstense insan eli ile oluşturulamaz

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Şuğul Kanyonu’nu yaratanın Gürün’e bir lütfü olarak değerlendirip, “Gürün Sivas’ın 16 ilçesinden birisi. Ama bize göre en güzel ilçesi. Tüm ilçelerimiz güzel ama Gürün kendine has özellikleri ile yeşilliği ile doğal güzellikleri ile farklı iklimi ile güzel ve şirin bir ilçe. Hitit dönemine kadar giden 4 bin yıllık bir tarihi var. Bunun delili de Şuğul kanyonunda ki Hititlerden kalma kitabedir. Şuğul Kanyonu Rabbimiz tarafından Gürün’e bahşedilmiş bir güzelliktir. Para ile pul ile insan gücü ile oluşturabilecek bir kanyon değildir. Rabbimizin bizlere bir lütfüdür. Herkesin görmesi gereken bir güzelliktir.” dedi.





