Sulamada Dünya Çapında Keşif

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusu içerisinde yer alan Bozok Teknopark’taki Hazerfen Kimya laboratuvarda 2015 yılından itibaren ‘Samanlı Su Tutucu’ projesi üzerine çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Orhan Hazer, sulama sıklığını yarıya hatta üçte bire indirecek ‘Samanlı Su Tutucu’ projesini hayata geçirdi. Tarla, bağ, bahçe, peyzaj, çim ve bitki köklerine uygulanan ‘Samanlı Su Tutucu’ toprak altında su deposu görevi görerek iklim ve çevre koşullarına bağlı olarak büyük oranda su tasarrufu sağlıyor. Toprak düzenleyici ve bitki geliştirici olarakta kullanılan ‘Samanlı Su Tutucu’ ayrıca yağmur ve sulama sularını bünyesine alarak hacminin 200-300 katı suyu, bitki kök bölgesinde muhafaza ediyor. Bitki kökü ihtiyaç halinde kendi suyunu su tutucudan temin ediyor. Böylece bitkilerin su stresinden kurtulması, solma ve kuruma oranlarının aşağıya çekilmesi sağlanıyor. Bu durum sulama ve gübreleme sıklığını azaltacağından zaman ve para tasarrufu da sağlıyor. Ürün toprak altında 3 yıla kadar su tutma özelliğini koruyor.







Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek piyasaya sürülen ürün Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Basra ülkelerinde de büyük talep görüyor.

Samanlı su tutucu projesinin patentini geçen ay aldıklarını söyleyen ve ürünün işlevi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Orhan Hazer, “Samanlı su tutucu projesi olarak başlayan çalışmamız 2015 yılından beri devam eden bir çalışmaydı. Saman kullanılması yönüyle Dünyada bir ilktir. Bildiğimiz samanı modifiye ettiğimiz ve geliştirdiğimiz, tarımda sulama hatta bitkinin olduğu her yer de sulama için kullanılabilecek bir ürün. Bu ürünün özelliği bir defa kendi ağırlığının 200-300 katı su tutabilen bir malzeme olması. Bu malzemenin bir diğer özelliği ise samanın kullanılmasıyla beraber daha doğal daha çevreci bir ürün olmasıdır. Tatbikî ürünün kendisinden ziyade yapmış olduğu işlem daha çevreci çünkü sulamayı minimize eden sulama maliyetlerini azaltan sulama için kullanılan su miktarını azaltan çevreci ve ekonomik bir proje. Projemiz geçtiğimiz ay patent belgesiyle beraber tescillendi. Patenti ile beraber dünyada bir ilk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ürünümüz saksı bitkilerinden tarla bitkilerine kadar kamusal alanlarda parklarda, bahçelerde ve peyzaj alanlarından tutun sulamanın yapıldığı her alanda kullanılabiliyor” dedi.







Ürün kendi ağırlığının 200-300 katı su tutabildiğini hatırlatan Hazer, “Samanlı su tutucu ürünümüz sulama ekonomisini yarı yarıya azaltan bir ürün. Burada ana hedef verim artışından ziyade sulamayı azaltması. Aynı verimi alacaksınız ürününüz diri, canlı kalacak ve daha az sulayacaksınız. Ana hedefimiz bu. Bu çalışma artık ticari olarak ta elde edilebilir, kullanılabilir bir hale dönmüş olması, yerli üretim olması ve en önemlisi yurt dışından da talep görüyor olması bizim için gurur verici” şeklinde konuştu.







Samanlı su tutucunun piyasaya sürülmesiyle birlikte özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinden ürüne ilgi olduğunu söyleyen Hazer, “Biz şu an fuarları geziyoruz. İspanya’nın Sevilla şehrinde bir fuara katıldık. Basra’da ve özelikle Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine ziyaretlerimiz oldu. Sıcağın çok fazla olduğu ve suyun az olduğu yerler bizim için çok cazip yerler. Ekonomik olarak ta bu bölgeler güçlü, buralardan talep gelmesi bizi sevindiriyor” ifadelerine yer verdi.

Ürünün çevre hem de üretici dostu olduğunun altını çizen Hazer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu proje hem üreticinin dostu hem de çevre dostu. Her ne kadar Türkiye su zengini gibi gözükse de çok iyi biliyoruz ki tarımda ve içme sularında sıkıntılar var. Bu ürünümüz çok çevreci sadece çevreyi korumuyor, hem çevreyi hem de cebinizi koruyor. Sulama maliyetleri, her geçen gün artan özellikle küresel ısınmaya bağlı artan bir olay var. Bu nedenle ürünümüz hem çevreye hem de üreticiye yardımcı olacak bir ürün”