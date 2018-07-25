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Tabancayla vurularak araçtan atılan kadın hayatını kaybetti

Konya'da seyir halindeyken arkadaşı tarafından vurularak araçtan atılan kadın, vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde yatarken bulundu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Tabancayla vurularak araçtan atılan kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10490 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saibe Y. (50) sabah saatlerinde arkadaşı Rahim A. (46) ile birlikte otomobille gezdiği sırada aracın içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araç sürücüsü Rahim A., oturan Saibe Y.’yi tabancayla boynundan vurduktan sonra araçtan aşağıya attı. Rahim A. araçla hızla olay yerinden uzaklaşırken, tabancayla vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saibe Y.'yi vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Saibe Y. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Polis, Saibe Y.’yi vurarak araçtan atan şüpheli Rahim A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. 

İHA

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