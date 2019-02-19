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Takla Atan Otomobilde Anne Ve Oğlu Yaralandı

Sivas'ta otomobilin takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Kayseri Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürün'den Sivas'a annesini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne tedavi için getiren Hasan D. (45) idaresindeki 44 LR 812 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu trafik lambasına çarpıp takla atarak yola devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile annesi Döndü D. (79) takla atan araçta sıkıştı. Sıkışan anne ve oğlunu Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri 15 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinden yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan anne ve oğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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İHA

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