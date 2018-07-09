Takla tarak savrulan araçtan sağ çıktılar

D-100 karayolu Köklüce köyü mevkiinde 1 Haziran'da meydana gelen kazada, H.Ü. (30) idaresindeki 09 YF 874 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmekte olan A.E.K. (55) idaresindeki 76 DD 584 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada takla atarak savrulan otomobilde sürücü ile birlikte araçta bulunan N.Ü. (38), D.Ü. (13) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan N.Ü.'nün Tokat Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



5 gün önce meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri, bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna giren tırla ana yolda ilerleyen otomobilin hızla çarpışması daha sonra kazayı gören vatandaşların araçta bulunanlara yardım etmesi yer alıyor.

