Tantavi Ambarında büyük restorasyon

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun girişimleriyle 1850’li yıllarda yapılan ve uzun yıllar atıl vaziyette bulunan Konya Tren garı karşısındaki Tantavi Ambarında geniş çaplı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Tarihi binanın şehrin sanat ve kültür hayatına katkı sağlayacağına dikkat çeken başkan Toru, “Sempozyumlar, konferanslar, defileler, müzayedeler ve sergiler gerçekleştirerek binamızda tarihi ve kültürel çalışmalara zemin hazırlamayı düşündük. Yine bina içerisinde ki teras katında kitap kafe oluşturarak halkımızın istifadesine sunacağız” dedi. Tarihi binadaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram bölgesinde ihtiyaç olan planlama, mülkiyet, kentsel dönüşüm, asfalt, altyapı, sosyal tesis, park bahçe ve sportif çalışmaların yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mirasına da sahip çıkmaya devam ettiklerini ifade ederken “Bu kapsamda Mahmuriye Mahallemizde, Tren Garı’nın karşısındaki 1850’li yıllarda inşa edilen ve günümüze kadar atıl bir şekilde duran tarihi Tantavi Ambarı’nı iki yıl önce belediyemiz adına almıştık. Bu alanla ilgili restorasyon ve restitüsyon çalışmalarını iki ay önce ihale ederek yer teslimini yaptık. Şu anda binamızda kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah Kasım ayı itibariyle bu binanın tüm işlemlerini tamamlayarak şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Başkan Toru, bina çevresinde de düzenleme çalışmalarının olacağına işaret ederek, “Sadece bina değil, çevresindeki park, şadırvan, muhtarlık ofisi ve kafeteryanın düzenlenmesi ile ilgili ihaleye çıkıyoruz. Burada tarihi bir mirasımız var, sempozyumlar, konferanslar, defileler, müzayedeler, sergilere zemin hazırlayarak binamızda bu tarihi ve kültürel çalışmalara zemin hazırlamayı düşündük. Yine binamız içerisinde ki teras katında kitap kafe oluşturarak halkımızın istifadesine sunacağız. Burayı şehrimize kazandırarak kültürel hayata katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.



Tantavi Ambarı gibi tarihi mekanın şehre kazandırılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Toru, “Rabbime şükrediyorum ki daha önce bu binayı şehrimize kazandırmak için belediye başkanlarımız girişimde bulunmuşlardı ve çok şükür bize nasip oldu. Tantavi Ambarı gibi diğer bölgelerimizde de tarihi mirasımızın gün yüzüne çıkarılması için ekibimizle birlikte çalışmalarımız son sürat devam edecek” diye konuştu.

