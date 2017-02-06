Tarihi Avanos evleri için toplantı yapıldı

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Almaç, Koruma Amaçlı İmar Revizyon Planı çalışmalarını yürüten firmanın Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık katıldı.

Avanos Belediye Başkanı İnce, burada yaptığı açıklamada, Osmanlı, Rum mimarisinin önemli örneklerini taşıyan fakat yıllar önce terk edildikleri için yıkılmaya yüz tutan eski Avanos evlerini turizm kazandırmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Koruma amaçlı imar revizyon planı projesinin ihalesinin ve iş tesliminin ilgili firmaya yapıldığını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Avanos'ta 40 yıl önce neredeyse hepsi ayakta olan tarihi mirasımızı oluşturan yapılar, içinden insanın çıkması ile birlikte adeta nefessiz kalarak bir bir harabeye dönmeye başlamıştır. Koruma amaçlı imar revizyon planı çalışması ile bu bölgede yer alan Osmanlı ve Rum mimari özellikleri taşıyan bölgesel taş yapıları tekrar içinde insanların olduğu, kültürel ve ekonomik hayata katkı sunduğu yerler haline getirmek istiyoruz.

Şuanda koruma amaçlı imar revizyon planı projesinin ihalesi ve iş teslimini ilgili firmaya yapıldı. Bakanlık yetkilileri, belediyemiz ve yüklenici firma koordinasyonunda projenin ilk aşaması olan fizibilite, bilgilerin toplanması ve raporlama sürecindeyiz. Çalışmanın her aşamasında vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

AA

