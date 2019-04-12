Tedavi Görürken Ebru Sanatını Öğrendiler

Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Sivas Numune Hastanesi ve Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle yürütülen 'Sağlık İçin Sanat' projesi tamamlandı.



Proje kapsamında Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatarak tedavi gören çocukların Türk müziği eşliğinde yaptığı ebru çalışmaları, hastanenin poliklinik girişinde sergilenmeye başladı. Serginin açılışına İl Sağlık Müdürü uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fehmi Tutkun, hastane yöneticileri ve Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri katıldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fehmi Tutkun “Projenin kısaca amacı örgün eğitim içinde olup, ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde bulunan temel eğitim seviyesindeki çocuklarımızın okullarında alamadığı sosyal-kültürel faaliyetlerden kısmen de olsa faydalanmasıydı. Bu faaliyetlerden yararlanırken onların tedavilerine gerek müzik eşliğinde gerek ebru sanatının uygulanmasıyla birlikte tedavi süreçlerinde bir nebze de olsa amacımız katkı sağlamaktı” dedi.



Projenin faydalarının gözlemlediklerini ifade eden Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, “Güzel bir proje ile bize başvurdular. Bu projeyi hastanemizde gerçekleştirmek istediklerini ifade ettiler. Projeyi pediatri servisimizde yatan çocuklarımıza Türk Müziği eşliğinde Ebru Sanatı uygulaması yaptırdık. Projenin faydalarını kendi gözlerimizle gördük. Çocuklarımızın ne kadar mutlu olduklarını, hastane stresinde uzaklaştıklarını ve tedaviye uyumlarının daha iyi olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

