TEMA Vakfı Kırşehir Temsilciliğine Kıymaz atandı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Kıymaz'ın atanmasıyla Kırşehir'de doğal varlıkların korunması ve çevre konusunda toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kıymaz, TEMA'nın Türkiye genelinde 635 bine yakın gönüllüsünün bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her zaman TEMA'nın gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile ilimizde sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle var gücümüzle çalışacağız. Bunun için gönüllü sayımızı artırıp ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. TEMA, topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı olan ve doğal varlıkları koruma amacı güden gönüllü bir kuruluştur. Vakfın, doğal varlıkları korumak, su varlığının korunması ve tarımsal kuraklık, çoraklaşma ve çölleşmeyle mücadele konularında da önemli çalışmaları bulunmaktadır."

AA

