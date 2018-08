TESK Başkanı Palandöken: “Pos cihazı komisyonları düşürülmeli”

Hesap işletim ücreti maliyetinin başka kalemlerde zam yapılarak karşılanmamasını isteyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Geçtiğimiz yıldan bu yıla havale ücreti 1.70’ten 2 liranın üzerine, EFT ücreti 4.50 liradan 5.25’lere, ATM’den EFT ücreti 10 liradan 20 liraya, çağrı merkezlerinden yapılan havale işlem tutarı ortalama 30 lira iken bu yıl 35-40 liraya, kredi kartı aidatı ise 59 liradan 100 liranın üzerine kadar çıktı. Bankalar bu şekilde 20’ye yakın farklı kalemde bedel alıyor. Şimdi hesap işletim ücretlerinin kaldırılması hem esnaf hem de vatandaş için olumlu oldu fakat bu hesap işletim ücretlerinden doğan kaybın bankalarca diğer hizmet bedellerine ekleneceği yönündeki beklenti de aynı şekilde endişeye neden oldu. Havale, EFT gibi 20’ye yakın farklı kalemdeki bedellere bu nedenle tekrar bir zam getirilmemeli veya başka bir kalem adı altında ayrıca bir kesinti yapılmamalı. Karını her geçen yıl katlayarak varlığını sürdüren bankalar artık vatandaşa da esnafa da ekstra yük bindirmemeli” ifadelerini kullandı.

Esnafın POS cihazı komisyonlarıyla her kazancından pay alan bankaların komisyon ve kullanım bedelini düşürmesi gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“POS cihazları ile her çekimden bankalar komisyon ücreti kesiyor. Bu ücretler, cihazı alırken süre bazında bir anlaşma yapılarak kesiliyor. Paranın, çekildiği andan itibaren esnafın kasasına girme süresi ne kadar az olursa komisyon oranı o kadar yüksek alınıyor. Komisyon ödemek istemeyen esnafın parası ortalama 30 ile 45 gün arasında bankalarca kullanılıp daha sonra esnafın hesabına yatırılıyor. Her ay ortalama 30 lira civarındaki kullanım bedelinin yanında alınan bu komisyon ücretleri düşürülmeli. Cirosu düşük esnaf bu bedellerin altında eziliyor."