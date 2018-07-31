Titanik filminin telif hakkı Eskişehir’de çıktı

Çekildiği tarihte 200 milyon dolar bütçesiyle tarihin en pahalı yapımı olan epik-romantik film Titanik, 1912 yılında Kuzey Atlantik’in dibine gömülen bir gemide yaşananları anlatıyor. 1997 yılında gösterime giren ve gişe rekorları kıran Oscar ödüllü filmin ikincisi de 2010 yılında çekilmeye başlandı.



Bir buz dağına çarparak batan gemide yaşananları anlatan filmin Türkiye’deki isim telif haklarının Eskişehir’de bulunan Adalar mevkiindeki ‘Titanik 4’ isimli bir kafeye ait olduğu iddia edildi. Kardeşlerinden ayrıldıktan sonra 1996 yılında kafeyi açan iş yeri sahibi Cemil Efe, 2002 yılında da Türk Patent Enstitüsünden marka tescilini yaptırdı. Markasının isim haklarını alırken ‘Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri’nin yanı sıra ‘film, televizyon ve radyo yapım hizmetleri’ni de alan Efe, kendisine gelen bir telefon üzerine filmin Türkiye’deki tescilinin kendisinde olduğunu öğrendi. Kendisine belirli zaman dilimlerinde ulaşıldığını aktaran Efe, haklarını arayacaklarını söyledi.



"Titanik filminin ikincisini niye biz çekmeyelim?"

İşletme sahibi Cemil Efe konuyla alakalı İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "1982’de ağabeylerimle birlikte Titanik Kafe’yi çalıştırıyorduk. 1996 yılında onlardan ayrıldıktan sonra kendime ait Adalar’da Titanik Cafe’yi açtım. 2002 yılında da Türk Patent Enstitüsünden marka tescilimi yaptırdım. Ondan beri de burayı işletmekteyiz. Film şirketinin Titanik marka tescilini yaptırmadıkları için biz yaptırabilmişiz ama bizim amacımız kafeterya üzerine işletmemiz vardı onu yaptırmaktı. O arada da 'neden olmasın bir programcılık, bir televizyonculuk maddesini de satın alalım' dedik. Onu da aldık. Sonra İstanbul’dan bizi arayan firma oldu. Bu film şirketini temsilen firma şirketi aradılar. Biz onlara 'tescilini biz yaptırmışız' diye söyledik. Lakin öyle kaldı ama 2002’den beri tescili bize ait. Bugüne kadar pek şeyimiz olmadı ama neden olmasın. Bundan sonra araştırabiliriz. Titanik filminin ikincisini niye biz çekmeyelim? Belki böyle bir film çekmek olabilir mi diye düşündük. Araştıracağız olabilir" ifadelerini kullandı.



"Ne hakkımız varsa arayacağız"

Bir patent firmasından kendisine ulaştıklarını ve isim haklarını almak istediklerini de belirten Efe, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Beni aradılar. Bu Titanik filminin yapımcıları Twenty Fox film şirketi adına Deriş Patent Firması beni bir dönem aradı. Hatta her yıl bir yazı gönderiyorlardı. Ben en sonunda bir gün onlara cevap verdim. Titanik isim haklarının bize ait olduklarını söylüyorlardı ama öyle bir şey olamaz. Çünkü marka tescilini biz ettirmişiz. Onlar da bana, 'Filmcilik maddesini satar mısın' dediler. Ben de, 'Neden olmasın. Satarım' dedim. Lakin bize çok komik şeyler söylediler. 'Masraflarınızı ödeyelim, bize bırakın' gibi konuştular. Ben de öyle bir şeyin olmayacağını dedim. Bir daha da bizi aramadılar. Bundan sonrakilerde ve ondan öncekilerde ne hakkımız varsa arayacağız."

Türkiye'de bu isimle pek çok kafe ve işletmecinin olduğuna da dikkat çeken Efe, bunların da isim haklarının kendisine ait olduğunu sözlerine ekledi.

