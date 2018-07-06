Tokat Çevre Yolunda heyelan riskine karşı çalışma başlatıldı

Tokat'ta 2012 yılında açılışı yapılan 8 kilometrelik Çevre Yolu'nun Geyraz Mahallesi yakınlarındaki 1 kilometrelik bölümünde heyelan riski nedeni ile yüklenici firma tarafından çalışma başlatıldı. Bağlar Köprüsü ile Geyraz Mahallesi arasında kalan yolda derin kazı destekleme sistemlerinin (iksa sistemi) uygulaması başlatıldı. Yüklenici firma tarafından başlatılan çalışmalarda duble yolun ortasında kalan alanda yapılan çalışmalar nedeni ile ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yaklaşık olarak 101 milyona ihale edilen çalışmalarda heyelan riski olan alanda çeşitli boylarda 7 köprü yapılması planlanıyor. Yolun ulaşıma kapanmaması için yapılan iksa uygulamalarının ardından yaklaşık 1 kilometrelik bölümde altta kalan dolgu boşaltılarak yapılacak köprülerle yeraltı suyunun dağılımı yapılmak suretiyle yoldaki heyelan riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

