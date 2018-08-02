Tokat Hava Limanı projesi 2020 yılında tamamlanacak

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ile birlikte Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Halil Güleroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Arslan, birinci önceliklerinin ulaşım, ikinci önceliklerinin tarım, üçüncü önceliklerinin ise turizm olduğunu söyledi. Ulaşımla ilgili devam eden projeleri değerlendiren Arslan,"Niksar yolumuzun Yağmurlu'ya kadar olan bölümde beton sati kaplaması bitecek. Önümüzdeki yılda Yağmurlu'dan itibaren Niksar bağlantı yoluna bağlantı yapılması içim gayret sarf edeceğiz. Bütçe ve ödenek çalışmalarını bu yıldan takip edeceğiz. Ünye-Akkuş yolu ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Ordu'daki mitingde açıklamıştı. Türkiye'nin en pahalı yolu oluyor 1.7 katrilyon liraya mal olacak. Tamamı viyadük ve tünellerle yapılıyor ve hiçbir virajı yok. Projesini Samsun Karayolları Bölge Müdürlüğünde gördüm. Projesinin biter bitmez ihalesinin yapılacağını ümit ediyorum. Bu yolla ilgili olarak biz Ordu milletvekilleri ile iş birliği yapacağız. Almus yolumuzla ilgili olarak istimlak çalışmalarımız başladı. Almus yolumuz önemli ölçüde yenilenecek. Turhal-Zile arasındaki yolla ilgili olarak ihale yapıldı çalışmalar başlamak üzere. Zile Alaca yolunun da biran önce bitirilmesi için çalışmalarımızı başlattık. Ünye yolu yapıldığı zaman Zile Alaca yolu bittiği zaman Karadeniz’deki araçların tamamı Ege’ye gidecekleri zaman bu yolu tercih edecek. Ayrıca Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel tüneli ile ilgili çalışmamız var. Etüt işlemleri bitti ihale edilmek üzere. Çamlıbel tüneli de biran önce başlar diye bekliyoruz" dedi.



Tokat Hava limanı 2020 yılında açılacak

Milletvekili Arslan, yeni hava limanı projesi ile ilgili çalışmalara değinerek,"Hava Limanı projesinin alt yapı ihalesi kesinleşti, alt yapı ile ilgili müteahhitte yer teslimi yapıldı. Müteahhit çalışmalara başlamak üzere, üst yapı ile ilgili de sözleşme imzalanmak üzere. Havaalanımız 2020 yılında hizmete açılacak. Tokat Hava Limanına büyük uçaklar, kargo uçakları inebilecek" diye konuştu.



Tarımsal faaliyetler

Tarımsal çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Arslan,"Kazova, Erbaa, Niksar ovası ve Artova'yı hepsini bir bütün halinde değerlendirip çiftçinin daha fazla ürün elde edebileceği ürünlerin tespiti ile planlı programlı bir tarımsal faaliyet yapması için çalışmalarımızı tarım il müdürlüğü ile koordine edeceğiz. Tarım ürünleri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Domates ve buğday da kalitenin daha da artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bağcılık alanında da önemli projeler yürütülüyor. Örtü altı tarımı teşvik ediyoruz. Hayvancılıkla ilgili DOKAP kapsamında önemli teşvikler var" ifadelerini kullandı.



Ballıca Mağarası UNESCO yolunda

Kaz Gölü ve Ballıca Mağara'sının birlikte olduğu bölgeyi turizm bölgesi olarak değerlendirip bu bölgeye gelecek turistlerin konaklamasını sağlayacak yönde çalışmaları olduğunu belirten Arslan,"Ballıca Mağarasını da UNESCO Dünya doğa mirasına alınması için müracaatları hazır. Buda Tokat’a önemli bir katkı sağlayacak. Geçen yıl mağarayı 800 bin kişi gezmiş. Bu insanların Tokat’ta konaklaması için çaba içerisindeyiz. Ballıca Mağarasına gelen insanlar Tokat şehir merkezine de gelirse ilimiz için önemli bir katma değer olacak. Bu çalışmaların hepsini milletvekili arkadaşlarımızla birlikte takip edeceğiz" dedi.