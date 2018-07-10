Tokat'ta Güçbirliği için platform çalışmalarına başlandı

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) rehberliğinde, Tokat Esnaf ve Sanatkaları Odaları Birliği (TESOB), Tokat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi ile Tokat Turizm Tanıtma Derneği (TUDER) katkılarıyla hazırlanmakta olan platform çalışmalarında sona gelindi.



Platform, Tokat’taki kalkınma tarım, turizm, sanayi, hizmet, eğitim, ulaşım gibi kalkınma alanlarında gelişimi sağlamak, bu alanda parçacı yaklaşımları sonlandırmak, planlı çalışma prensiplerini uygulamaya sokarak kalkınma çalışmalarını bütüncül ve sürdürülebilir kılmak, sorun alanlarıyla ilgili yapılması gerekenleri ortaya koymak, yapılmasını sağlamak, izlemek, netice almak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, yapılacak tüm çalışmalarla ilgili olarak ilgili paydaşlara, gruplara, yerel yönetimlere, meslek örgütlerine, STK’lara, yerel siyasi otoriteye ve yerel aktörlere kesintisiz bilgi aktarmak amacıyla bir yönetimsel organizasyon, plan ve programın devreye alınması amacıyla, sivil yerel inisiyatifin, ilgili sektörlerin, gönüllü kuruluşların, kamu ve yerel siyasi otoritenin itici gücünü doğru formüle eden, fonksiyonel, üretken, verimli bir yapılanma oluşturmak amacıyla kuruluyor.



Daha önce iyi niyetle oluşturulmaya çalışılan ancak sürdürülemeyen platform girişim deneyiminden yola çıkarak, yeni platformun kurumsal yapıda oluşturulması için büyük özen gösteriliyor.



Bu amaçla, Platforma kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla TSO rehberliğinde, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (TESOB), Tokat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi ile Tokat Turizm Tanıtma Derneği (TUDER) işbirliğinde, Platform İç Tüzüğü, Mutabakat Tutanağı, Üyelik için gerekli form ve belgeler, Şartlı Bağış Protokol gibi dokümanların hazırlık çalışmaları sürüyor.



TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, çalışmaların tamamlanmasından sonra, yapacakları bir lansmanla platformun tanıtım ve üye kayıt işlemlerine başlanacağını ifade ederek,Tokat’ın sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortak sesle ve ortak çabayla ilgili makamlara aktaracaklarını, TOSKAP olarak bunların takipçisi olacaklarını vurguladı.

