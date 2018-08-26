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Tokat'ta uçurumda erkek cesedi bulunması olayına 5 gözaltı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde uçurumda bir erkek cesedinin bulunması olayı ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 

Tokat'ta uçurumda erkek cesedi bulunması olayına 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde C.Ç. isimli kız iddiaya göre kaçırıldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili K.B.’yi gözaltına alırken diğer şüpheli E.Y. ise kaçtı. Bir süre sonra E.Y.’nin cesedi ilçeye bağlı Umurca köyü yakınlarında bulundu. Cesedi gören köylülerin Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığına haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayalık alanda bulunan cesedin çıkarılması için AFAD'dan destek istedi. AFAD ekiplerinin taş ocağı mevkinde yaklaşık 12 metrelik uçurumda bulunan E.Y'nin cansız bedenini çıkartılarak Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada N.G., C.Ç., C.Ç., F.Ç ve A.Y gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili soruşturma işlemlerin devam ettiği kaydedildi. 
 

İHA

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