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Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Gürün ilçesi Bahçeköy mevkiinde meydana geldi. Yağmurun etkisi ile kayganlaşan yolda ilerleyen A.Ş'nin kullandığı 26 UL 463 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. Kazada yaralanan sürücü Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Diğer kaza ise Yoncalık mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan T.D. yönetimindeki 42 P 6341 plakalı otomobil, tali yola çıkan M.Y. yönetimindeki 58 P 902 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobildeki T.D., R.T. ve A.N.T, Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Her iki kazada da yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazalar ile ilgili inceleme başlattı.
 

İHA

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