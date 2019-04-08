Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafik Kazasında Bir Kişi Yanarak Can Verdi

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yanarak hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Trafik Kazasında Bir Kişi Yanarak Can Verdi

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 karayolu üzerinde saat 13.00 sıralarında Akıncılar kum ocağı mevkinde meydana geldi. Suşehri-Erzincan istikametine giden N.G. yönetimindeki 25 TT 565 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpma sonucu otomobil refüjde saplanarak alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazaya müdahale etti. Kazada otomobilde bulunan N.G. yaralanırken, Aynur Güney ise yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan N.G., ilk müdahalenin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Aynur Güney ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriSivasTrafik KazasıAsayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.