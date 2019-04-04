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Tren Otomobili Biçti, 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

Niğde’de hemzemin geçitte aniden duran otomobile tren çarptı. Otomobilde bulunan 2 arkadaş canlarını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Çevre Yolu arıtma tesisi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. M.G. yönetimindeki 31 GY 638 plakalı otomobil sürücüsünün iddiasına göre hemzemin geçitte aniden durdu. Bu esnada Kayseri’den Adana’ya seyir halinde olan yük treni otomobile çarparak yaklaşık 300 metre sürükledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü M.G. ve yanındaki arkadaşı kazayı ucuz atlattığı kazada kullanılamaz halı gelen otomobili İtfaiye ekipleri trenin altından çıkardı. Hurdaya dönen otomobil tren yolundan kaldırıldıktan sonra tren yoluna devam etti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
 

İHA

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