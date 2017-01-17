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TÜGVA şehitler için mevlit okuttu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), hain darbe girişiminin 6. ayında 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttu.

TÜGVA şehitler için mevlit okuttu
Kahramanmaraş'taki Demokrasi Meydanı'nda mevlit öncesi konuşan TÜGVA Kahramanmaraş Şube Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen, "15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden 6 ay geçti ama bizler 15 Temmuz’un hatırasını ve bize bıraktığı mesajı unutmadık. 15 Temmuz’da yapmış olduğumuz nöbet esnasında vermiş olduğumuz kavurma etkinliğini 15 Ocak’ta gece yarısında bir kere daha tekrar ettik. 15 Temmuz'u unutmamak unutturmamak için 15 Temmuz'a dair bir hatıramız varsa bu hatıramızı unutturmamak ve demokrasi nöbeti tutmaya hazırız" dedi.
Okutulan mevlidin ardından vatandaşlara ve görev başındaki polislere kavurma ikramı yapıldı.

İHA
 
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