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TÜM KAZANCI CEZAYA GiTTi

Sivas’ta polis tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında, usulsüz motosiklet kullandığı gerekçesi ile bin 700 TL para cezasına çarptırılan kağıt toplayıcısı “şeriatın kestiği parmak acımaz” dedi.

TÜM KAZANCI CEZAYA GiTTi

Sivas’ta polis tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında bin 700 TL para cezasına çarptırılan kağıt toplayıcısı tepkisi ile dikkat çekti. İki ay içerisinde toplamda 3 bin 300 TL ceza aldığını ve tüm gelirini cezaya ödediğini belirterek tepki olarak “şeriatın kestiği parmak acımaz” dedi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletlerin abartı egzoz takarak çevreye rahatsızlık vermeleri, ehliyetsiz motosiklet sürücüleri, tescilsiz motosikletler, plakasız motosikletler hakkında kentin çeşitli noktalarında geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında geri dönüşüm atıkları toplayan 50 yaşındaki üç çocuk babası Salman Arsu, ehliyetsiz motosiklet kullanma, plakasız ve tescilsiz araç kullanma gibi suçlardan bin 700 TL para cezası kesildi. Arsu kendisine iki ay içerisinde toplamda 3 bin 300 TL ceza belirterek, günlük 50-60 TL kazancı bulunduğunu, kesilen cezalar ile tüm gelirini cezalara ödemek zorunda kaldığını söyledi. Arsu “şeriatın kestiği parmak acımaz” diyerek sözlerini, “Yaklaşık iki ay önce de ehliyet yoktu, ruhsat yoktu, tescil yoktu, plaka yoktu o zaman 1 bin 600 TL ceza yedik. Oğlum sürüyordu o zaman. O zaman onun üstüne yaptırdık motoru. Şimdi de cezayı hem oğlum yedi hem de ben yedim. 850 TL ben yedim 850 TL de oğlum yedi cezayı. Motor onun üstüne olduğu için. Benim de ehliyet var ama gidip çıkarttıramadım. Bu cezayla beraber iki ayda 3 bin 300 TL toplam ceza aldık. Şeriatın kestiği parmak acımıyor, polisimize karşı gelemeyiz, biz vatanımızı milletimizi seven insanlarız” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada kurallara uymayan motosiklet ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
KAĞITSivasCeza
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Ali 56 dakika önce

Zengini ceza olmazda olsa bizim vergilerimizle çalışıyorsunuz nerde devlet diye urerlerdi

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