Türkiye bütün insanlığın onurunu temsil ediyor "Göç ve Mülteciler" çalışması ile ilgili Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye bütün insanlığın haysiyetini kurtarıyor. Bütün insanlığın onurunu temsil ediyor” dedi.

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi'nde 350 dönümlük arazide yer alan Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezini ziyaret etti. AFAD’dan sorumlu Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un eşlik ettiği ziyaret sırasında Suriyeli çocuklar Malkoç’u çiçeklerle karşıladı.

Yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı barınma merkezinde Suriyeli çocuklara özel ilgi gösteren Malkoç, “Yetim kalan, dul kalan insanlara, yavrularımıza kucak açıyoruz. Meşakkatli bir iş. Dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasını, BM’ye kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasına bu coğrafyada bakıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Barınma Merkezi Toplantı Salonu'nda AFAD yöneticilerinden bilgi alan Malkoç, “Bu bölgenin, geleceğin umudu bu çocuklar. Barışın umudu olacak bu yavrularımız. Bugün sıkıntı çekiyorlar. Belki anneleri, babaları zorluk çekiyor. Ama bunlar inşallah rahat edecekler. Yetim kalan, dul kalan insanlara, yavrularımıza kucak açıyoruz. Meşakkatli bir iş. Dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasına, BM’ye kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasına bu coğrafyada bakıyoruz. Bunlar üç öğün yemek yiyor. Barınıyorlar, maişetlerini temin ediyorlar. Valilerimize, belediye başkanlarımıza, güvenliği sağlayan kolluk kuvvetlerimize, bunlarla uğraşan bütün arkadaşlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bugünler gelip geçicidir. Tarihte de bu tür olaylar olmuştur. Ama kalıcı olan barıştır, kalıcı olan insan haklarıdır. Özellikle Gayri Safi Milli Hasılası çok olan ülkeler var. İnsan hakları dendiğinde mangalda kül bırakmayan ülkeler var. Ancak nutuk çekiyorlar. Ama bu anlamda, gerek insan hakları anlamında, gerek hak ve özgürlükler anlamında, insan hayatının önemi anlamında ve bunların barındırılması anlamında Türkiye bütün insanlığın haysiyetini kurtarıyor. Bütün insanlığın onurunu temsil ediyor” diye konuştu.

İHA

