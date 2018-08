Türkiye’de ilk, "Kahkaha ve Çığlık Meditasyonu"

"Kahkaha ve Çığlık Meditasyonu"nu bulan İlişki ve iletişim Koçu Cansu Çelik, "Yaşımın genç olması, kişisel gelişime yeni bir soluk getirme ihtiyacı hissettiriyor bana. Özellikle gençler için bakıldığında, kişisel gelişim çok sıkıcı, kapalı odalarda sempozyumlar şeklinde yapılan ve birilerinin onlara hayat enerjilerini nasıl değiştirmeleri gerektiğini empoze ettikleri bir sektör olarak gözüküyor" dedi.

Kişisel gelişimin çok önemli olduğunu kaydeden Çelik, "Bir insanın kendini tanıma yolculuğunu tamamlaması gerekiyor. Bunu tamamlanması için insanları teşvik etmeye, elimden geldiğince, kişisel gelişimi eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.



Kendi yöntemleri var

"Kahkaha ve çığlık meditasyonu, başka kişiler tarafından farklı şekillerde yapılıyor, uygulanıyor ve aslında popüler bir meditasyon çeşidi, fakat ben kendi bulduğum yöntemlerle yapıyorum" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde biraz hipnoterapi, biraz access bars, biraz da koçluk barındırıyor. İki sene önce aldığım bir kararla, insanları bilinçlendirmek ve kişisel gelişimin eğlenceli bir şey olduğunu ikna edebilmek adına, bulduğum en ufak bir yeşillikte insanları toplayıp kahkaha meditasyonu yapıyorum ve genelde ücretsiz olarak yapıyorum ki insanlar bunu tanıyabilsinler, ne olduğunu bilsinler. Bildiğimiz kadarıyla bu, Türkiye’de bir ilk, Ankara’da bir ilk. Bugün bir havuzda yaptık, yarın spor salonunda yaparız, öbür gün bir piknik alanında yapabiliriz. Her an bir kahkaha meditasyonuyla karşınıza çıkabilirim" şeklinde konuştu.

"İşini aşkla yaptığını söyleyen Çelik, bazı şeylerin parayla veya başka bir şeyle açıklamasının olmadığını kaydederek, "Mutlu insanlar görünce çok mutlu oluyorum. Gerçekten yüzü gülen insanların çoğalması için çalışmalar yapmaya devam ediyorum" dedi.



"Yeniden doğmuş gibi oluyoruz"

Çelik, kahkaha ve çığlık meditasyonunu şu sözlerle anlattı:

"İçimizde biriktirdiğimiz stresleri, özellikle büyük şehirde yaşayanlar için trafik, iş stresi, patron stresi, aşk stresi, bir de bunlara sosyal medya eklendi. Sosyal medya da insanı strese sokan bir şey. Bu tip stresleri vücudumuzun belirli bölgelerinde biriktire biriktire hem ruhsal hem de fiziksel olarak sağlığımızı etkiliyoruz. Mesela, uzun süre geçmişi serbest bırakamayan bir insanın bağırsaklarından problem yaşamaması söz konusu olamaz veya yaşadığı şeyleri hazmedemeyen, bunları affedemeyen, kişileri affedemeyen birinin mide problemi yaşaması kaçınılmazdır. Duygularını içine atan, ne hissettiğini söylemeyen bir insanın akciğer ve kalple ilgili sorunlar yaşaması, çok düşünen bir insanın, her şeyi kafaya takan bir insanın migren olmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu enerjileri dışarı çıkarmamız ve affetmemiz gerekiyor. Bunun da iki yöntemi var. Birincisi kahkaha atmak. Bu, daha çok duygusal olan, içimizi yaralayan, affetmemiz gereken şeyleri açığa çıkaran bir yöntem. Bir de çığlık yöntemi var. Çığlık yöntemiyle de sinir, öfke ve düşüncelerimizi tamamen açığa çıkarıp adeta hayata yeniden doğmuş gibi oluyoruz."

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden doğmuş gibi" diye tabir ettiğim nokta, benim danışanlarımdan aldığım bir geri dönüş. Tamamen sıfırlanmış, reset atılmış gibi hissedip duygu durumlarının değiştiğini, mesela, öfkeli oldukları insanlara eskisi kadar öfke duymadıklarını veya tamamen bunun bittiğini, saplantılı ilişkiler dediğimiz, bağımlılık derecesindeki ilişkilerde tamamen kopmalar yaşandığını veya bunun aşka dönüştüğünü, daha sevgi dolu, daha rahmani bir duyguya dönüştüğünü söylüyorlar. Bunun yanında, eğlenceli bir aktivite olarak görüp, gelip ‘ben buna inanmıyorum ama gülelim diye geldik’ diyenlerin de ikinci, üçüncü meditasyonları takip ettiğine de şahit oluyorum."



Katılımcılar mutlu

Kahkaha ve çığlık meditasyonuna katılanlardan Aysel Süslü ise "Oturmadan önce çok gergindim. Başlangıçta söyledikleriyle ilerleyerek kendimi 25 yaşında hissettim. Bütün vücudumun gevşediğini hissettim. En önemlisi kahkaha atmak, her şeyi, duyguları değiştiriyor" şeklinde konuştu.

Meditasyona katılanlardan biri olan Mustafa Oğuz Mungan ise "Çok güzel bir rahatlama oldu içimde. Ülkenin de içinde bulunduğu durumdan dolayı fazlaca gerildik son günlerde, strese girdik. O stres üzerimden gitti, rahatladım. İnsanlarla yaşadığım problemler de vardı. Bazı insanlara olan kızgınlığım yok oldu. Meditasyonla bunları aştım. Faydasını gördüm, beni çok rahatlattı" dedi.