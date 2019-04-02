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Türkiye’nin en genç muhtarlarından birisi oldu

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Güzeloğlan köyünde Hacı Ömer Gökçe isimli 20 yaşındaki muhtar adayı, kendisi gibi genç seçmenlerin desteğiyle yarışı kazanarak Türkiye’nin en genç muhtarlarından birisi oldu.

Altınyayla ilgili Güzelolan köyü ilginç bir muhtarlık yarışına sahne oldu. Köyde bulunan İmam Hatip Lisesi’nden geçtiğimiz yıl mezun olan 20 yaşındaki Hacı Ömer Gökçe, deneyimli rakiplerine karşı köy muhtarlığı için adaylığını koydu. Gökçe, 31 Mart günü gerçekleşen seçimlerde, kendisi gibi ilk kez oy kullanacak genç arkadaşlarının oylarını almayı başarıp köy muhtarı geçildi. Türkiye’nin de en genç muhtarlarından birisi oldu. İlk iş olarak rakipleriyle helalleşip, yaşlıların elini öperek, köyünün sorunlarını dinlemek oldu. Ardından mezun olduğunu okulunu ziyaret edip öğretmenlerinin duasını aldı.

Gökçe, kendisi gibi genç arkadaşlarının oyları ile muhtar seçildiğini belirterek, köyüne hizmet etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Gökçe ayrıca kendisine oy veren, vermeyen tüm köy sakinlerine teşekkür etti.
 

İHA

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