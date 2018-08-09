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Üç aracın karıştığı kazada otomobil hurdaya döndü

Aksaray’da bir tır, bir kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, arka tekerleği yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü. 

Üç aracın karıştığı kazada otomobil hurdaya döndü

Kaza, Aksaray E-90 karayolu Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ş. (34) idaresindeki yabancı plakalı kamyonete, arkasından seyreden Ahmet Ç. (41) idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. Bu sırada arkadan gelen Hayrettin E. (46) idaresindeki 06 BBU 921 plakalı tır ise otomobile arkadan çarptı. Kazada kamyonet ile tırın arasında kalan ve arka tekerleği yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili araştırma başlattı. 

İHA

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