Ücretsiz kanser taraması yapıldı

Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "serviks kanseri" olarak bilinen rahim ağzı kanserinin erken tanı ile tedavi edilebileceği belirtilerek, taramaların ağrısız ve basit bir işlemle yapıldığı ifade edildi.

HPV testi ile rahim ağzı kanserinin 10-15 yıl öncesinden yakalanabildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim (KETEM), Aile Sağlığı, Toplum Sağlığı merkezlerinde 30-65 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz taramalar yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde ve Kaman Devlet Hastanesinde de HPV alım birimleri mevcut olup görevli personellerce ücretsiz rahim ağzı kanser taraması yapılmaktadır."

AA

