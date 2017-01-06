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Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Yozgat’ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu üniversite ve terminal civarında sattıkları öne sürülen O.G, E.V.Ü, F.İ, Y.T. ve Y.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
AA
 
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