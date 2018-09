Uyuz olan bu göle koşuyor

Sivas'ın Gümüşdere Köyünde bulunan halk arasında ki ismi ile Uyuz Gölü, uyuz, egzama, kaşıntı gibi hastalığı bulunan vatandaşların uğrak yeri oldu. Türkiye'nin dört bir yanından hastalar şifa bulmak için bu göle geliyor. Göl şifa arayanlar kadar serinlemek isteyenler tarafından da tercih ediliyor.



‘Türkiye'nin her yerinden geliyorlar’



Gümüşdere köyü muhtarı Veli Karavelioğlu,Türkiye'nin her yerinden göle geldiklerini ifade ederek, “Buraya ‘Uyuz Çermiği’ derler. Erzincan,Kayseri, Malatya ve Çorum buralarda uyuz olan keçileri buraya getirirlerdi. Bizde burada hayvan yayardık. Bizde keçileri buraya gelecek diye gözlerdik, bize de keçileri buraya attığımız zaman bahşiş verirlerdi. Samimi söylüyorum buradan giden keçi bir kilometre gitmeden uyuzu silinir derlerdi. Burası şifalı bir yer ama garip kalmış. Kimse bakmadı, bakılmamış ama burası gelişecek. Türkiye'nin batı tarafında olsaydı, Avrupa’dan Amerika’dan şuradan buradan bu şifalı suya gelmeyen olmazdı. Burada bir çocuk yıkanıyordu. Ankara’ya gittim, Kayseri’ye gittim, İstanbul'a gittim şifa bulamadım. Valimize, genel sekreterimize dedi. Buraya 3 gündür geliyorum dedi, 3 gündür gece uyku uyuyorum, öyle bir şifa görüyorum dedi. Cilt hastalığına, egzamaya çok yararlı bir sudur. Türkiye'nin her şehrinden İzmir’inden İstanbul’undan ve Antalya’sından bana beklide günde 2-3 defa telefon eden var. “dedi.



‘İstanbul’da gitmediğim doktor kalmadı’



Yadigar Mermer, İstanbul’da gitmediği doktor kalmadığını söyleyerek, “Kollarım için geliyorum. Yaralar çıktı. Burayı tavsiye ettiler. Buraya geldim. Kollarımda kaşıntı var. İstanbul’da gitmediğim doktor kalmadı. Burada inşallah şifayı buluruz.” İfadelerini kullandı. Arzu Çoban ise, İstanbul’dan geldiğini ifade ederek, “Ellerimde egzama vardı. Duydum ki burada şifalı bir su var. Bizde gelelim dedik.”şeklinde konuştu.