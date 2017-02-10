Vali Gül, askerleri ziyaret etti

Sivas-Ankara karayolu üzerinde yer alan Jandarma Komando Birliği'ni ziyaret eden Vali Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve komando birliği tarafından karşılandı. Gül, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü binası ve arazisinde incelemelerde bulundu. Askerleri selamlayan ve onlarla bir süre sohbet eden Gül, askerlere görevlerinde başarılar dileyerek, "Allah kolaylık versin Sivas'ta inşallah komutanlarınızla güzel görevler yaparsınız. Sıkıntınız olduğu zaman komutanlarınız gereğini yapacaktır. Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

İHA

