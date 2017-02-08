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Vatandaştan kan bağışı kampanyasına destek

Aksaray'da vatandaşlar, Kızılay tarafından kurulan mobil kan merkezine gelerek kan bağışında bulundu.

Vatandaştan kan bağışı kampanyasına destek
Doktor Ali Mustafa Topal, kent meydanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray halkının kan verme konusunda oldukça duyarlı davrandığını söyledi.
Soğuk havaya rağmen vatandaşların mobil kan merkezine gelerek bağışta bulunduğunu belirten Topal, şunları kaydetti:
"Kış mevsiminde kan bağışı azaldı ama kan kullanımı aynı şekilde devam ediyor. Aksaray halkına duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Aksaray'da vatandaşlarımızın ilgisi bir hayli yoğun olması bizi mutlu ediyor. Hava soğuk olmasına rağmen günlük 100-120 torba kan bağışı geliyor. Bu da Türkiye genelinde iyi bir rakam. Her kan bağışının bir hayat kurtardığını unutmamamız lazım. Mobil kan merkezi Şubat ayı sonuna kadar hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum."
AA
 
 
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