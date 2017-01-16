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Yaban hayatına destek sürüyor

Niğde Belediyesi ve Orman Su işleri müdürlüğü tarafından Niğde Merkez, Bor, Altunhisar ve Çamardı kırsallarında yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Yaban hayatına destek sürüyor
Yemleme çalışmaları kapsamında Orman ve Su İşleri şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, yemleme çalışmalarından büyük destek veren Niğde Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğüne teşekkür edildi. Açıklamada şunlar belirtildi; “Ülkemiz genelinde yaşanan zorlu kış şartlarında Yaban Hayatına destek amacıyla 12.01.2017 tarihinde 7.Bölge Müdürlüğümüze bağlı Niğde Şube Müdürlüğümüzce; Merkez, Bor, Altunhisar, Çamardı İlçeleri kırsalı ile yaban hayvanların yaşam alanlarına, buğday, yonca balyası ekmek atılmıştır. Ayrıca Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte sokak hayvanları için mama ve ekmek atmak üzere yemleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Kar yağışlarının artması ile birlikte Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Aladağlar Milli Parkı civarında başlatılan yemleme çalışmaları il geneline yayılmıştır. Katkı Sağlayan Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teşekkür ederiz.”
İHA
 
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