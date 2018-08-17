'Yan baktın' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Olay, Kırıkkale’de Toprak Mahallesi Ahılı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.D., H.G. ve A.T. bıçakla ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İsmi henüz belirlenemeyen bir gencin elinden pompalı tüfek ele geçirildi. Hüseyin Kahya Parkı'nda yakalanan 3 şüpheli, polisler gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

