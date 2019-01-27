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Yanan araç umurunda olmadı

Sivas’ta babasına ait aracı yanmış halde gören genç, babasına bir şey olduğu düşüncesiyle çılgına döndü. Ambulans içerisinde müdahale edilen babasını gören genç rahat nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.20 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde bulunan Sivas şehirlerarası otobüs terminali önünde meydana geldi. Otobüs terminaline ailesini almak için gelen M.A, 58 FK 806 plakalı otomobilini park ederek ailesini karşılamaya gitti. Park halinde bıraktığı 58 FK 806 plakalı otomobilden ise bir anda duman çıkmaya başladı. Otomobilin motor kısmında duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç yanmaya başlaması ile birlikte kendiliğinden hareket edip başka bir araca çarparak karşı şeride geçti ve kaldırıma çıktı. Aracının yandığını öğrenen M.A ise otomobilinin başına giderek duman çıkan aracını söndürmeye çalıştı. Aracını söndürmeye çalışan M.A’nın elinde yanık oluştu. Olay yerine kısa sürede gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


M.A'ya ambulansta müdahale edildiği sırada olay yerine gelen oğlu S.A, babasına bir şey olduğu düşüncesiyle çılgına döndü. Annesinin ikna etmeye çalıştığı genç ambulans içerisinde tedavi gören babasını görünce rahat nefes aldı. Yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

İHA

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