Yangına rağmen tıraş olmaya devam etti

Edinilen bilgiye göre; Sanayi Sitesi Cami yanında bulunan bir lokantanın bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede kooperatif binası toplantı salonun çatısına sıçradı. Alevlere teslim olan binada alevler göğe yükselirken bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiyeye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında Tokat Madeni Sanatkarları Odası ve Marangozlar Odası toplantı salonun çatısı tamamen yanarken, toplantı salonunda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürebildi. Olay yerine akın eden sanayi esnafını polis güvenlik şeridi çekerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, bir lokantanın bacasından çıkan yangının kooperatifin toplantı salonu binasına sıçradığını, yangının maddi hasarla atlatıldığını kaydetti.



Yangına rağmen tıraşa devam etti

Bu sırada objektiflere yangının başladığı binanın ön tarafından bulunan berber dükkanında tıraş olmaya devam eden vatandaş yansıdı. Tek katlı binanın çatısında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken berberin tıraşa devam etmesi dikkat çekti. Sakal tıraşı olan vatandaş, tıraşının bitmesinin ardından iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

