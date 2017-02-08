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Yaşlı ve yalnız

Kırıkkale’de tek katlı müstakil bir evin tek odasında yaşam mücadelesi veren 89 yaşındaki Pakize Nine’nin dramı yürekleri burktu.

Yaşlı ve yalnız
Yenimahalle Yaşar Doğu Caddesi 53 Sokak’ta adeta mezbelelik bir konumdaki müstakil evde yaşamını devam ettirmeye çalışan Pakize Bulut, yetkililerden uzanacak yardım elini bekliyor. Yürümekte dahi güçlük çeken Pakize Nine, emekli uzman çavuş olan eşinden kalan maaşla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Kimsesizlikten, bakımsızlıktan, tek başına kalmaktan şikayet eden Pakize Nine, tek dostunun evde beslediği kedisi ve köpeği olduğunu ifade ediyor.
30 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladığı öğrenilen Pakize Nine, “5 çocuğum vardı. Ancak çocuklarımdan birisi öldü. İkisi Balıkesir’de yaşıyor. Babaları ölünce çocuklarım yanına aldı. Bir süre onlarda kaldım ancak rahat edemedim. Geri döndüm buraya. Eşim 'Pakize sen kimsenin yanında duramazsın' derdi. 'Ben ölürsem maaşım idare eder evinde otur' dedi. Yediğim ekmeği başıma kalktılar” dedi.
Çocuklarıyla görüşmediğini dile getiren Pakize Nine, çocuklarının artık kendisini arayıp sormadığını ifade etti.
İHA
 
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