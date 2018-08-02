Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yetki belgesi olmayan av bayisindeki silahlara el konuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde yetki belgesi olmayan av bayisinde bulunan çok sayıda tüfek, silah ve mermilerle av malzemelerine jandarma tarafından el konuldu. 

Yetki belgesi olmayan av bayisindeki silahlara el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nde yetki belgesi ve izni olmayan av bayisine jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından av bayiinde bulunan çok sayıda tüfek, silah ve mermiler ile av malzemelerine el konuldu. Yetkililer, gerekli kurumlardan izinleri olmayan ve yetki belgesi olmayan av bayilerindeki malzemelere el konulacağı konusunda uyarıda bulundu. 

İş yerinde izinsiz ve belgesiz av malzemeleri satıcısı olan bayi sahibinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriKonyaSİLAH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.