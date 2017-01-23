Yolcu otobüslerinde sivil polis uygulaması Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, kazaların, kazalara bağlı yaralanma ve ölümlerin en aza indirilmesi için şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisi uygulaması başlattı.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde başlatılan uygulama kapsamında yolculuk boyunca şoförü ve otobüs kullanımını takip eden bir sivil polis, şoförün trafik kuralı ihlalini, yolda yolcu indirip bindirme, hatalı sollama ve diğer tüm trafik kurallarını takip ederek not alıyor. Otobüsün intikal noktasına kadar süren gizli trafik takibi sonucu otobüs sürücüsüne kural ihlali yapmamışsa teşekkür belgesi veriliyor, aksi takdirde cezai işlem uygulanıyor.

Uygulama kapsamında Konya’dan Aksaray’a yolcu taşımacılığı yapan bir otobüse bindirilen sivil trafik polisi, Aksaray’a kadar sürücüyü ve otobüs kullanımını takip etti. Aksaray’a geldiğinde şehir girişinde durdurulan otobüsün sürücüsüne, sivil polisin kural ihlali yapmadığı raporu üzerine İl Emniyet Müdürü Selami Hüner’in imzaladığı teşekkür belgesi verildi.



Yolcu ve sürücülerden uygulamaya tam not

Sivil Trafik Polisinden habersiz Konya’dan Aksaray’a kadar kural ihlali yapmadan gelen otobüs sürücüsü Sinan Altınsoy (38), "İyi bir uygulamaydı, teşekkür ederim. Bu uygulamanın sürekli olmasını istiyoruz güvenlik açısından, emniyet açısından. Otobüsümüzde sivil polis olduğundan haberimiz yoktu. Bir bilgim de yoktu. Sürekli de dikkat ediyoruz ama yine de böyle bir uygulamanın yapılması bence çok iyi" dedi.

Uygulamanın güzel olduğunu belirten yolcular ise, "Yanımda oturuyordu. Çok da farkında değildik ama bence güvenli. Doğru bir uygulama. Bu şekilde takip edilmesi gayet uygun. Uygulama güzeldi. Yapılması gereken bir uygulamaydı. Habersiz olması çok iyiydi. Fark eden de olmadı sanırım" dedi.



"Amaç kaza, yaralanma ve ölümlerin en aza indirmek"

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nail Sevgican ise, uygulamadaki amacın trafik kazalarını, kazalardan kaynaklanan yaralanma ve ölümleri en az seviyeye indirmek olduğunu belirterek, "Karayolları Trafiği Güvenlik Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde sivil uygulamalar yapmaktayız. Bunlar genelde ticari araçlara, yolcu taşımacılığı yapan araçlara sivil olarak trafik polislerini bindiriyoruz. Yolculuk boyunca sürücülerin kural hatası yapıp yapmadığını kontrol ediyorlar. İntikal noktalarına vardıkları takdirde eğer kural hatası yapmışsa cezai müeyyide uyguluyoruz. Kural ihlali yapmadıysa da ödüllendiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak, trafik kazalarından kaynaklanan yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmek. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.



Kurallara uymayana cezai işlem

Kurallara uymayan sürücülere intikal noktasında cezai işlem uygulandığını belirten Sevgican, "Bugün Konya’dan bir otobüse sivil bir polis arkadaşımızı bindirdik. Sürekli şoförün hareketlerini gözlemledi. Trafik kurallarına uyup uymadığını takip etti. Aksaray’a gelene kadar da herhangi bir hatası, kusuru olmadı. Kendisini bu yüzden teşekkür belgesiyle ödüllendirdik. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Selami Hüner adına düzenlenen belgemizi kendisine takdim ettik. Bu uygulamalar devam edecek. İnşallah bu yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indireceğiz" diye konuştu.

İHA

