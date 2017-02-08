Yöresel kilim dokuma kursiyerleri sertifikalarını aldı

Doğankent Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen törende konuşan Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, bu tür faaliyetlerin ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli boyutunun olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş birçok meslek dalının bu kurslar sayesinde yeniden yaşamaya başladığını belirten Altınpınar, şöyle konuştu:

"Ekonomik boyutta kurslara katılan insanlar, hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de yeni meslekler öğreniyor. Belediyeler, halk eğitimi merkezleri de bu uğraşlar için ortam hazırlıyor ve bu konuda başarılı çalışmalar yürütüyorlar. Sosyal boyutunda ise bu kurslara katılanlar hem yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyor hem de eski dostluklarını güçlendiriyor. Arada sırada da sohbet etme fırsatı buluyorlar."

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Erol da kurslarla ilgili yaptığı açıklamada geçen yıl eylül ayında başlayan ve Usta Öğretici Nesrin Meral tarafından verilen kurslara 18-60 yaş 25 kursiyerin katıldığını, 99 iş günü süren kursa katılanların tamamının belge almaya hak kazandığını belirtti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere törenle belgeleri verildi.

Törene Kaymakam Mustafa Altınpınar'ın yanı sıra Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Ünlü, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, belde belediye başkanları ve kursiyerler katıldı.

AA

