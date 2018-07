Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda 43 endemik bitki türü tespit edildi

Türkiye'nin ilk Milli Parkı olma özelliği taşıyan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda yapılan envanter çalışmaları sonucu 200'ün üzerinde bitki türünü tespit ettiklerini vurgulayan Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Çamlık Milli Parkı'nın doğa harikası olduğunu söyledi.



Yozgat Çamlığı Milli Parkını vatandaşların mutlaka gelip görmeleri gerektiğini de söyleyen Eğilmez,"Yozgat Çamlığında yapılan envanter çalışmalarında 200'ün üzerinde bitki türü tespit ettik. İçerisinde 43 tane de endemik bitki türü tespit ettik. Yozgat'ın ve Yozgatlıların göz bebeği olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı sadece ağaçtan ibaret değil. Bu yıl içerisinde hayvan ve böcek türlerini de tespit edeceğiz. Şu an kırmızı orman karıncaları ve namı değer Yozgat Kartalı olan kaya kartalı olduğunu tespit ettik. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Yozgat Çamlığı Milli Parkını doğa harikası olarak nitelendiren ve vatandaşları gelip görmeleri için çamlığa davet eden Eğilmez,"Yozgat Çamlığını keşfetmenin yolu kesinlikle çamlığın içerisinde yürümeyle başlar. Daha sonra Yozgat’ın gastronomisini Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde tanımayla devam eder. Yani Yozgat Çamlığı Milli Parkını uzaktan bakarak tanımak mümkün değil. Yazın buraya gelip yaşamak kışında buranın kar manzaralarını izlemek gerekiyor. Büsbütün bir manzara. Her bir ağacı tarih kokuyor. Bizim burada 300 ile 500 yaş arasında ağaçlarımız var. Yozgat Çamlığı bilimsel araştırmaların da yapılması gereken milli parklarımızdan birisidir" şeklinde konuştu.



Ziyarete gelecek vatandaşların kullanımı için her şeyin hazır olduğu da söyleyen Eğilmez,"Biz misafirlerimizi Yozgat Çamlığı Milli Parkına bekliyoruz. Bisiklet parkurlarımız, yürüyüş yollarımız, kafeteryalarımız insanlarımızın yoğun istekleri doğrultusunda her türlü piknik ve mesire alanlarımız var. Fatih Tabiat Parkı ile gölet alanımız var. İnsanlarımız çok daha rahat ve mesire ihtiyaçlarını giderebiliyorlar” ifadelerine değindi.