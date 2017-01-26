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Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
Erhan Gül (39) idaresindeki 03 DH 300 plakalı minibüs, Yerköy-Ankara karayolu 100. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile Vedat (37), Semih (2),  Cemile (31), Lokman Gül (23) ve Memduh Gülsever (6), yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
AA
 
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