Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat'ta, buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'taki cenaze töreninden Ankara'ya dönenleri taşıyan Hüseyin Zeyrek'in kullandığı 06 DB 5669 plakalı otobüs, Yozgat şehir girişindeki altgeçit yakınında buzlanma nedeniyle kayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, park halindeki traktör ve ardından 2 otomobile çarparak durabildi.
Kazada, otobüste bulunan 27 kişiden 4'ü yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılara, olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahale edildi. Yolcular, daha sonra başka otobüsle yollarına devam etti.
Öte yandan, Yozgat il sınırlarındaki karayollarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Vatandaşlar yolda kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.
AA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140