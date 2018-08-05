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Yozgat’ta ayçiçeği ekimi yaygınlaşıyor

Yozgat’ta çiftçiye ek gelir sağlamak amacıyla bu yıl 84 bin dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeğinden yaklaşık 9 bin 100 ton yağlık ve çekirdeklik ürün elde ediliyor.

Yozgat’ta ayçiçeği ekimi yaygınlaşıyor

Yozgat’ta nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla ekilen ve buğday, arpa gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ekim alanı il genelinde yaygınlaşıyor. Yağlık ve çekirdeklik olmak üzere bu yıl 84 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, “İlimizde münavebeye giren ayçiçeği de var. Ayçiçeği, yağlık ve çekirdeklik olmak üzere 84 bin dekar alanda üretimi yapılmakta bundan da yaklaşık 9 bin 100 ton civarında ürün elde edilmektedir. Ayçiçeği ilimizde de git gide yaygınlaşmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlamakta. Nohut, buğday, çavdar, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve şekerpancarının yanında ayçiçeğinin de ekimi ilimizde yaygınlaşmakta” dedi. 

İHA

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