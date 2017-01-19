Yozgat’ta ‘Başkanlığa Hayır’ eylemi yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan ve diğer illerde de gerçekleştirilen 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi Yozgat’ta da yapıldı.

19 Ocak 2017 Perşembe 09:25